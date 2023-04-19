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В Молдавии захотели объявить российского дипломата персоной нон грата

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МИД Молдавии вызовет посла России в Кишиневе Олега Васнецова, чтобы объявить персоной нон грата российского дипломата и лишить еще двоих аккредитации в кишиневском международном аэропорту. Об этом сообщил пресс-секретарь молдавского правительства Даниел Водэ, передает «Интерфакс».

В Молдавии захотели объявить российского дипломата персоной нон грата
© РИА Новости

«Сегодня посол России в Молдавии Олег Васнецов будет приглашен в министерство иностранных дел и европейской интеграции, где ему будет вручена нота МИД по этому поводу. Двое российских дипломатов нарушили установленные в кишиневском аэропорту правила поведения. Они лишены соответствующей аккредитации. По этой же причине один дипломат будет объявлен персоной нон грата в Молдавии», — сказал он.

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