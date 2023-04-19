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48 минут назад

В Киево-Печерскую лавру пришли полицейские с оружием

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На территорию Киево-Печерской лавры пришли сотрудники правоохранительных органов с оружием в руках, чтобы заблокировать вход в обитель. Об этом сообщил Союз православных журналистов (СПЖ) со ссылкой на Информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви (УПЦ).

В Киево-Печерскую лавру пришли полицейские с оружием
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На входе полицейских встретили верующие с иконами в руках, поющие пасхальный тропарь «Христос Воскресе».

12 апреля на Украине суд отправил под домашний арест на 60 суток митрополита Черкасской епархии УПЦ Феодосия. Его обвинили в разжигании межконфессиональной розни и прославлении действий Российской Федерации.

Патриарх Кирилл позже назвал безбожниками гонителей УПЦ. Он также заявил, что молится за тех, «кто мужественно несет крест исповедничества».

В мире,Патриарх Кирилл,
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