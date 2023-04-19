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На Украине заявили о возобновлении инспекций судов с зерном

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Министр инфрастуктуры Украины Александр Кубраков сообщил о возобновлении инспекций судов в рамках «зернового коридора». В Twitter он заявил, что это происходит, «несмотря на попытки России сорвать соглашение», передает РБК.

По словам министра, Киев продолжает консультироваться о способах обеспечения полной реализации зерновой сделки «в соответствии с обязательствами всех сторон и процедурами».

В среду Министерство иностранных дел России выдвинуло обвинение против Киева – его уличили в требовании взяток от владельцев сухогрузов с зерном.

Как указали в МИД, на этом фоне доля получателей украинского продовольствия упала до минимума: из 28,3 млн т вывезенных зерновых лишь 742 тыс. (2,6%) отправили в нуждающиеся страны.

Захарова обвинила Киев в создании проблем в рамках зерновой сделки

Как сообщил ранее РБК, в Евросоюзе опасаются того, что зерновую сделку не продлят. Там ожидают катастрофических последствий при развитии такого сценария. Оно указало на то, что Украина и Россия являются системными игроками в глобальном масштабе.

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