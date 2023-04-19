На Украине заявили о возобновлении инспекций судов с зерном

Министр инфрастуктуры Украины Александр Кубраков сообщил о возобновлении инспекций судов в рамках «зернового коридора». В Twitter он заявил, что это происходит, «несмотря на попытки России сорвать соглашение», передает РБК.

По словам министра, Киев продолжает консультироваться о способах обеспечения полной реализации зерновой сделки «в соответствии с обязательствами всех сторон и процедурами».

В среду Министерство иностранных дел России выдвинуло обвинение против Киева – его уличили в требовании взяток от владельцев сухогрузов с зерном.

Как указали в МИД, на этом фоне доля получателей украинского продовольствия упала до минимума: из 28,3 млн т вывезенных зерновых лишь 742 тыс. (2,6%) отправили в нуждающиеся страны.