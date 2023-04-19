$81.60-0.0389.57-0.09

Глава МВД Турции заявил о ненависти всего мира к США

1

США теряют свою репутацию и вызывают ненависть у всего мира. Об этом на встрече с молодежью в Стамбуле заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, пишет Aydınlık.

Глава МВД Турции заявил о ненависти всего мира к США
© globallookpress.com

По его словам, США потеряли доверие мирового сообщества, а Европа является лишь пешкой в американской политике.

«Европа — пешка Америки в Африке, все государства Африки ненавидят государства, которые их эксплуатируют», - заметил он.

При этом Сулейман Сойлу уверен, что роль Европы не стоит преувеличивать, так как европейские политики дискредитировали себя, население стареет, и в ЕС начались трудности с производством.

«Есть Америка. Европа — поезд в колонне Америки. В ней нет ничего особенного», - уверен турецкий чиновник.

Он также считает, что предстоящие в стране выборы – исторические и на Турцию сейчас оказывается давление. «Это не выбор Реджепа Тайипа Эрдогана, это выбор будущих поколений Турции, выбор полной независимости страны», - считает министр.

Выборы в Турции пройдут 14 мая 2023 года. Данные предварительных опросов свидетельствовали о том, что действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, и оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу имеют примерно равные шансы, набирая около 41-42% голосов респондентов.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий