Глава МВД Турции заявил о ненависти всего мира к США

США теряют свою репутацию и вызывают ненависть у всего мира. Об этом на встрече с молодежью в Стамбуле заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, пишет Aydınlık.

По его словам, США потеряли доверие мирового сообщества, а Европа является лишь пешкой в американской политике.

«Европа — пешка Америки в Африке, все государства Африки ненавидят государства, которые их эксплуатируют», - заметил он.

При этом Сулейман Сойлу уверен, что роль Европы не стоит преувеличивать, так как европейские политики дискредитировали себя, население стареет, и в ЕС начались трудности с производством.

«Есть Америка. Европа — поезд в колонне Америки. В ней нет ничего особенного», - уверен турецкий чиновник.

Он также считает, что предстоящие в стране выборы – исторические и на Турцию сейчас оказывается давление. «Это не выбор Реджепа Тайипа Эрдогана, это выбор будущих поколений Турции, выбор полной независимости страны», - считает министр.