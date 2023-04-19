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The Guardian: Карл III сдает в аренду дома стоимостью £75 млн

Более 300 жилых объектов недвижимости в английском графстве Норфолк стоимостью около £75 млн принадлежат Карлу III. Это выяснила газета The Guardian после проведенного расследования.

The Guardian: Карл III сдает в аренду дома стоимостью £75 млн
© Газета.Ru

Дома британского короля, часть из которых сдается в аренду, была обнаружена в результате анализа прав собственности на недвижимость в Земельном кадастре. В небольшой деревне Анмер в графстве Норфолк каждый дом принадлежит Виндзорам. Покупка Елизаветой II старого здания школы в 2006 году за £625 тыс. стала завершающей.

Карл III также лично владеет правом собственности на не менее 37 объектов коммерческой недвижимости в районе Сандрингем в графстве Норфолк, включая магазины, почтовое отделение, социальные клубы, медицинский центр и паб. На него также зарегистрированы церковь, начальная школа и детский сад.

По словам местных жителей, есть четкая примета: "Все здания со светло-голубой дверью принадлежат королю". Этот цвет был выбран королевой-матерью. Его можно увидеть на домах в 12 других близлежащих деревнях. Многие из них также имеют королевские названия, например, "Бриллиантовый юбилей", "Виктория" или "Коттеджи королевы".

Ранее "Газета.Ru" сообщила, что Карл III включил в сувенирный набор по случаю коронации снимок с Гарри и Меган.

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