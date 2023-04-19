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1 час назад

Украинский посол заявил о достижении Россией «ключевых целей» спецоперации

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Взяв под контроль крупную атомную электростанцию для снабжения Крыма электричеством и обеспечив полуостров пресной водой, Россия достигла «ключевых целей» специальной военной операции на Украине. Об этом заявил посол республики в Великобритании Вадим Пристайко в интервью американскому журналу Newsweek

По его мнению, с самого начала спецоперации российская сторона «на самом деле хотела именно этого».

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«Возможно, они не проделали весь путь [до Киева]. На самом деле, они это сделали [пошли на Киев], потому что увидели возможность. Но им не нужно было», — предположил дипломат.

Ранее сообщалось, что в интервью Пристайко также посетовал на «нездоровую одержимость» весенним контрнаступлением Вооруженных сил Украины, которая присутствует как в самой республике, так и на Западе. При этом он выразил опасение, что если «что-то пойдет не так», то Киев могут начать склонять к переговорам с Москвой и как минимум к признанию потери Крыма.

В мире,Видео,Вадим Пристайко,
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