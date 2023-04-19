В Судане за сутки погибли 30 мирных жителей, еще - 245 ранены, сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на Комитет врачей Судана.

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"30 мирных жителей погибли в столкновениях во вторник, несмотря на объявленное перемирие", - указано в сообщении.

Во вторник, 18 апреля, член Суверенного совета Шамс ад-Дин аль-Каббаши сообщил, что Вооруженные силы Судана согласились на перемирие сроком 24 часа, начиная с 18:00 по местному времени (19:00 мск).

Ранее заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что Офис Управления ООН по координации гуманитарных вопросов был разграблен.