Экс-премьер Украины предрек рост госдолга

Объем государственного долга Украины может вырасти до 173 миллиардов долларов к концу 2023 года. Такое развитие ситуации предрек экс-премьер Украины Николай Азаров на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Фото: Emilio Morenatti / AP Emilio Morenatti / AP

«В абсолютных цифрах общий объем госдолга к концу года может составить рекордные 6,4 триллиона гривен — 173 миллиарда долларов», — отметил он.

По его словам, часть помощи Запада поступает в формате грантов, однако подавляющая поддержка США, Евросоюза и некоторых государств и организаций — это кредиты, которые Украине придется выплатить.

Азаров подчеркнул, что бюджет Украины сформирован на основе поддержки со стороны западных стран, что позволяет считать долг в 120 процентах от валового внутреннего продукта (ВВП). Однако, добавил он, если учитывать только украинские доходы, то долг составить 300 процентов от ВВП. Также экс-премьер Украины обратил внимание, что с ростом долга возрастут и траты на его обслуживание. По его словам, в 20223 году они увеличится в два раза.

Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что бюджет Украины получил более 45 миллиардов долларов международной помощи с конца февраля 2022 года.