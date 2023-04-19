В США слили в сеть разговор чиновников об убийстве чернокожих и журналистов

Окружная газета Оклахомы опубликовала аудиозапись, на которой, как утверждается, местные чиновники — в том числе шериф и сотрудники полиции — возмущаются тому, что не могут линчевать чернокожих и говорят об «избиении, убийстве и захоронении» двух журналистов. Офис шерифа отрицает правдивость слитой в сеть записи, пишет газета The Washington Post.

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Расистские комментарии, предположительно, были тайно записаны на заседании окружной комиссии. Офис шерифа утверждает, что аудиозапись сделана незаконно, и допускает, что против газеты откроют уголовное дело. Профессор журналистики в Университете штата Оклахома Джоуи Сенат признал, что запись разговора может оказаться законной, если окажется, что она была сделана «в месте, где должностное лицо не имело разумное ожидание на неприкосновенность частной жизни».

Как отмечает WP, губернатор Оклахомы Кевин Ститт уже призвал шерифа и других чиновников, замешанных в произошедшем, уйти в отставку.