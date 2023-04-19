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50 минут назад

В ЦАР рассчитывают на дальнейшую военную помощь России

Никита Бородкин

Президент Экономического и социального совета Центральноафриканской Республики (ЦАР) Альфред Таинга Полоко заявил, что Банги рассчитывает на дальнейшую военную помощь со стороны Москвы. Как сообщает РИА Новости, он отметил, что проблема безопасности в республике после появления российских военных уже не стоит так остро.

В ЦАР рассчитывают на дальнейшую военную помощь России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, помощь России позволяет обеспечить устойчивый мир и создать условия для экономического развития. Как заявил Таинга Полоко, связанные с безопасностью проблемы существенно тормозили экономику в течение последних 30 лет.

«Мы в течение тридцати лет сражались с мятежниками и в течение двух лет после прихода российских военных в ЦАР, ситуацию удалось взять под контроль. Проблемы безопасности уже не стоят так остро, как два или три года назад. Постепенно мир возвращается», — подчеркнул он.

Ранее власти ЦАР заявляли, что рассчитывают на поддержку российских предпринимателей, в особенности в промышленной сфере, которая необходима для развития аграрного сектора страны. Министр торговли и промышленности ЦАР Леа Мбуа Думта заявлял, что производство в стране ведется примитивными методами и республике необходимы технологии.

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