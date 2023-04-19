В ЦАР рассчитывают на дальнейшую военную помощь России

«Мы в течение тридцати лет сражались с мятежниками и в течение двух лет после прихода российских военных в ЦАР, ситуацию удалось взять под контроль. Проблемы безопасности уже не стоят так остро, как два или три года назад. Постепенно мир возвращается», — подчеркнул он.