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В ЛНР заявили об усилении Украиной ПВО на донецком направлении

Вооруженные силы Украины предпринимают попытки укрепить свою противовоздушную оборону на донецком направлении. Об этом сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"На донецком направлении противник пытается усилить свою ПВО. В населенных пунктах Славянск, Краматорск и Дружковка отмечается увеличение наблюдательных постов ПВО, а также техники и вооружения зенитно-ракетных войск", - сказал он, ссылаясь на данные российской разведки.

Марочко отметил, что техника, которую киевские силовики применяют для укрепления своей ПВО, в основном советского образца, но есть и западные установки. При этом технические характеристики используемых комплексов "не позволяют противнику вести полноценную работу и защитить в полном объеме воздушное пространство".

Во вторник советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что активность украинских разведывательных беспилотников на донецком направлении существенно возросла.

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