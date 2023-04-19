В ЛНР заявили об усилении Украиной ПВО на донецком направлении

Вооруженные силы Украины предпринимают попытки укрепить свою противовоздушную оборону на донецком направлении. Об этом сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко .

"На донецком направлении противник пытается усилить свою ПВО. В населенных пунктах Славянск , Краматорск и Дружковка отмечается увеличение наблюдательных постов ПВО, а также техники и вооружения зенитно-ракетных войск", - сказал он, ссылаясь на данные российской разведки.

Марочко отметил, что техника, которую киевские силовики применяют для укрепления своей ПВО, в основном советского образца, но есть и западные установки. При этом технические характеристики используемых комплексов "не позволяют противнику вести полноценную работу и защитить в полном объеме воздушное пространство".