Маск: США использовали бы для увеличения своего оборонного бюджета даже инопланетян

Основатель компаний Tesla и SpaceX, американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск заявил в интервью телеканалу Fox News, что если бы инопланетяне существовали, то военные США использовали бы их для увеличения оборонного бюджета страны.
"Если бы кто-то знал об инопланетянах, то это был бы я. Я очень много знаю о космосе. Но я не видел каких-либо свидетельств существования инопланетян. Если бы они были, я бы об этом немедленно написал в Twitter", — сказал предприниматель.
Он указал, что в 1960-х годах был генерал, который считал, что если инопланетянин когда-либо будет найден, то эту информацию нужно будет обнародовать.
"Мы постоянно пытаемся увеличить оборонный бюджет, и если бы мы показали инопланетянина, тогда с этим никто бы не стал спорить", — сказал Маск. По его словам, "мы бы сказали, что нам нужны деньги, чтобы защититься" от инопланетян. "Сколько денег вы хотите? Берите! Они выглядят опасно. Вторжение может произойти в любую минуту", — добавил бизнесмен.
Ранее председатель объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Марк Милли заявил, что стране придется удвоить свой и без того рекордный оборонный бюджет в случае, если конфликт на Украине приведет к краху миропорядка и началу конфликта великих держав. До этого сообщалось, что Белый дом запросил для Пентагона на 2024 год исторически рекордный бюджет в $842 млрд. Эта сумма на $26 млрд превысила объемы в 2023 году.