Президент Южной Кореи выразил намерение добиться от США усиления сдерживания КНДР

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль намерен добиться "ощутимых результатов" в вопросе усиления совместного с США противодействия угрозам со стороны КНДР во время саммита, который пройдет в конце апреля в Вашингтоне. Об этом он заявил в опубликованном в среду интервью агентству Reuters.

В свою очередь, по словам Юн Сок Ёля, в целях сдерживания Пхеньяна Сеул нарастит усилия, направленные на улучшение собственных разведывательных возможностей, включая средства наблюдения и разработку "ультраэффективного оружия высокой мощности". Президент Республики Корея предупредил, что ядерная война между его страной и КНДР, вероятно, "превратит всю Северо-Восточную Азию в пепел".

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В ответ на вопрос о возможности создания трехсторонней "группы планирования использования ядерных средств" с участием Вашингтона, Сеула и Токио, аналог которой существует в НАТО, Юн Сок Ёль сказал, что Южная Корея сосредоточена на двустороннем сотрудничестве в области обмена информацией, планирования действий при чрезвычайных ситуациях и их совместной реализации. "Если говорить о масштабной ядерной атаке, то считаю, что [в случае с Корейским полуостровом] нужно подготовить более серьезные меры, чем те, которые существуют в НАТО", - добавил он.

"Большой проблемы в присоединении Японии не возникло бы, но между Республикой Корея и США достигнут большой прогресс, эффективнее было бы сначала создать эту [двустороннюю] систему", - полагает президент.

По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, 13 апреля КНДР впервые произвела запуск новой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-18". Часть южнокорейских экспертов предположила, что благодаря свойствам твердого топлива она может создать значительную проблему для сеульской концепции превентивного удара по стартовым позициям ракетных сил.