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Трамп заявил, что Ким Чен Ын очень хитрый и безжалостный

Лидер КНДР Ким Чен Ын – хитрый и безжалостный человек, заявил бывший президент США Дональд Трамп время своего онлайн-выступления на канале Full Send Podcast в Youtube.

Трамп заявил, что Ким Чен Ын очень хитрый и безжалостный
© Kevin Lim/The Straits Times via Reuters

"Очень умный, очень хитрый и очень безжалостный", - сказал Трамп о лидере КНДР. Трамп отметил, что Ким Чен Ын, благодаря своему уму, смог установить контроль над людьми и военными в своей стране.

На просьбу ведущих описать лидера КНДР одним словом, Трамп заявил, что тот "интересный" человек. Ранее Трамп назвал лидеров России, Китая и КНДР умнейшими людьми.

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