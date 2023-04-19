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49 минут назад

Reuters: президент Южной Кореи впервые не исключил возможность поставок оружия Украине

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Президент Южной Кореи Юн Сок Ель не исключил возможность того, что его страна будет поставлять Украине оружие, передает агентство Reuters.

Южная Корея почти согласилась дать оружие Киеву
Фото: DepositphotosDepositphotos

По его словам, "если возникнет ситуация, с которой международное сообщество не сможет мириться, к примеру, в случае масштабных нападений на гражданских лиц, массовые убийства или серьезное нарушение законов войны", Сеулу "может быть трудно настаивать только на гуманитарной или финансовой помощи" Киеву. Как указывает агентство, южнокорейская сторона впервые заявила о готовности направить оружие Украине "спустя больше года после исключения возможности поставок".

Ранее в Минобороны Южной Кореи заявляли, что власти страны не поставляют летальные вооружения Украине. Отмечалось, что Сеул не собирается менять этот принцип в рамках диалога с США по новой поставке боеприпасов. Информация о том, что южнокорейская сторона якобы может продать США боеприпасы для артиллерийских установок, а затем отправить их на Украину, появилась в СМИ еще в ноябре прошлого года. Впоследствии Сеул не раз опровергал подобные предположения, называя конечным получателем именно Вашингтон, а местные медиа отмечали доставку снарядов американской стороне.

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