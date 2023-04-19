В США заявили об оплаченном деньгами американцев «кровавом тупике» на Украине

США продолжают финансировать конфликт на Украине деньгами американских налогоплательщиков, поэтому гражданам следует понять, что их деньгами оплачивается «кровавый тупик» в изматывающей кампании на истощение. Об этом заявил обозреватель The Federalist Джон Дэниел Дэвидсон.

Фото: Diego Herrera / Globallookpress.com Diego Herrera / Globallookpress.com

Он указал, что за последние 14 месяцев из налогов американцев в украинский конфликт было вложено почти 80 миллиардов долларов. Из них почти 50 миллиардов пошло непосредственно на военную помощь, что намного больше, чем Вашингтон предоставляет ближайшим союзникам, например, Израилю, который за 2020 год получил от Соединенных Штатов всего 3,3 миллиарда.

По мнению Дэвидсона, гражданам США следует задать вопрос властям, поддерживающим бессрочное финансирование боевых действий, каким образом конфликт отвечает американским интересам и как можно достичь цели помимо бесконечной войны на истощение и риска прямого столкновения с ядерной державой.

«Исходя из нынешнего положения дел, можно сказать, что налогоплательщики США поневоле купили не что иное, как кровавый тупик на Украине, который все активнее ведет к ядерному противостоянию», — подчеркнул обозреватель.

Он добавил, что без жесткого толчка Вашингтона к мирным переговорам ситуация может завершиться либо эскалацией и неизбежным американским вмешательством, либо полным отказом от поддержки интересов Киева.

Резюмируя сказанное, Дэвидсон задался вопросом, сколько еще десятков миллиардов придется потратить налогоплательщикам, чтобы узнать, чем в итоге кончится конфликт на Украине.