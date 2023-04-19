Байден отчитался о доходах семьи за 2022 год

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден опубликовали совместную налоговую декларацию за 2022 год. В ней они отчитались о годовом доходе семьи в $579,5 тыс. Из них $169,8 тыс. ушло на оплату федеральных налогов. Соответствующие документы распространила пресс-служба Белого дома, пишет ТАСС.

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Как говорится в публикации, ставка подоходного налога составила 23,8%. При этом более $29 тыс. ушло на оплату налогов в штате Делавэр, где у Байденов есть семейный дом. Первая леди США также заплатила $3,1 тыс. в качестве налогов в штате Вирджиния. Джо и Джилл пожертвовали на благотворительность около $20,2 тыс. Средства были предоставлены 20 благотворительным организациям.

Издание напоминает, что в 2021 году глава США отчитался о годовом доходе семьи в $610 тыс.