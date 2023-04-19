Байден отчитался о доходах семьи за 2022 год
Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден опубликовали совместную налоговую декларацию за 2022 год. В ней они отчитались о годовом доходе семьи в $579,5 тыс. Из них $169,8 тыс. ушло на оплату федеральных налогов. Соответствующие документы распространила пресс-служба Белого дома, пишет ТАСС.
Как говорится в публикации, ставка подоходного налога составила 23,8%. При этом более $29 тыс. ушло на оплату налогов в штате Делавэр, где у Байденов есть семейный дом. Первая леди США также заплатила $3,1 тыс. в качестве налогов в штате Вирджиния. Джо и Джилл пожертвовали на благотворительность около $20,2 тыс. Средства были предоставлены 20 благотворительным организациям.
Издание напоминает, что в 2021 году глава США отчитался о годовом доходе семьи в $610 тыс.
Вице-президент Камала Харрис и ее муж Дуглас Эмхофф также обнародовали свои налоговые декларации. Их общий доход составил почти $457 тыс., из которых более $93,5 тыс. ушли на оплату подоходного налога. Ставка составила 20,5%. Они также заплатили $17,6 тыс. налогов в штате Калифорния. Еще $23 тыс. чета потратила на благотворительность.