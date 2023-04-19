США предупредили Росатом об американских технологиях на Запорожской АЭС

Министерство энергетики США предупредило Росатом о том, что на Запорожской АЭС находится техническая информация, относящаяся к сфере ядерной энергетики, над которой у правительства Вашингтона есть экспортный контроль. Об этом сообщает телеканал CNN, пишет ТАСС.

Подлинность письма, направленного в Росатом, подтвердили в Министерстве энергетики США. В документе сказано, что неавторизованный доступ российской стороны к данным и технологиям, находящимся под экспортным контролем Вашингтона, нарушает законодательство США. Россию в таком случае могут привлечь к ответственности.

В министерстве не пояснили, предоставил ли Росатом ответ на этот запрос. Также неизвестно, почему письмо направили российской стороне только сейчас.

Ранее США ввели санкции против нескольких дочерних предприятий Росатома. Ряд европейских стран также выступают за введение ограничений в отношении российской госкорпорации.