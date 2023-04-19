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Британки пожаловались на измены мужей с украинскими беженками

Жительницы Великобритании пожаловались на беженок с Украины, которые «наставляют им рога» и уводят мужей и партнеров из семьи. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на статью The Daily Mail.

Британки пожаловались на измены мужей с украинскими беженками
© ТАСС

Эмма Нисигаки в беседе с изданием рассказала, что знает более десятка женщин, чьи мужья заводили романы с украинками. Чаще всего это происходило в семьях, которые предоставляли беженцам жилье в рамках программы «Дома для Украины».

Британка пояснила, что ведет в социальных сетях группу, в которой жители Великобритании делятся между собой негативным опытом с украинцами. Если верить комментариям, по крайней мере 17 женщин пережили измену партнера после того, как согласились принять у себя беженок с Украины.

«Эти молодые женщины вскружили голову этим мужчинам, и их семьи были разрушены», — посетовала Нисигаки.

The Daily Mail отмечает, что одна из упомянутых женщин развелась со своим мужем после того, как он тайком ходил на свидания с украинкой в пабе и скрывал свою переписку с ней. У мужчины, кроме жены, были также двое детей. Женщина поделилась с изданием, что все еще тяжело переживает случившееся после того, как выгнала мужа из дома.

Агентство напоминает, что в прошлом году широкую известность обрела история Энтони Гарнетта, который бросил жену и дочерей через десять дней после того, как принял в своем доме 22-летнюю украинку Софью Каркадым.

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