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Эрдоган: Путин по видео поучаствует в церемонии завоза топлива на «Аккую»

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Президент России Владимир Путин 27 апреля примет участие в церемонии завоза ядерного топлива на турецкую АЭС «Аккую» в режиме видеоконференции. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган в интервью TRT Haber, передает РИА Новости.

Эрдоган: Путин по видео поучаствует в церемонии завоза топлива на «Аккую»
© РИА Новости

Он рассказал, что 27 апреля запланирована церемония завоза ядерного топлива на АЭС «Аккую», станция официально получит ядерный статус.

«Уважаемый господин Путин подключится к церемонии в режиме видеоконференции», — заверил глава Турции.

Уточняется, что ядерное топливо поместят на площадку сооружения АЭС «Аккую» и уберут в хранилище. Это придаст АЭС «Аккую» статус ядерного объекта и сделает Турцию страной с атомной энергетикой, рассказали в проектной компании «Аккую Нуклеар».

Издание напоминает, что АЭС «Аккую» строилась при содействии российской стороны. Объект стал первой атомной электростанцией в Турции. После ввода в эксплуатацию всех четырех блоков станция, по предварительным ожиданиям, будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год. Этой мощности хватит, чтобы покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Стоимость проекта — около 20 миллиардов долларов. Причастные утверждают, что «Аккую» отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.

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