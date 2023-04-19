$81.60-0.0389.57-0.09

NYT: санкции США и ЕС не смогли остановить импорт в Россию электронных компонентов

Россия продолжает импорт электронных компонентов для оборонной промышленности на миллионы долларов, несмотря на санкции. Об этом во вторник сообщает газета New York Times со ссылкой на данные со встречи чиновников США и Евросоюза.

NYT: санкции США и ЕС не смогли остановить импорт в Россию электронных компонентов
© Perry Mastrovitoimage, BROKER.com, GloballookPress

«В конце прошлого месяца американские и европейские официальные лица обменивались информацией о запрещенных технологиях на миллионы долларов, которые «просачиваются» на территорию России», - говорится в публикации.

По информации издания, чипы и другие электронные компоненты, включая восемь особо чувствительных технологий, поступают в РФ через Казахстан, Армению и другие страны. В частности, существенно вырос импорт в Россию из Китая. В материале подчеркивается, что торговлю чипами контролировать крайне сложно, учитывая их повсеместное распространение.

«В то время как Соединенные Штаты и Евросоюз объединяются, чтобы снабдить украинцев оружием для борьбы с Россией, Россия использует их собственные технологии , чтобы дать отпор», - отмечается в статье.

Ранее сообщалось, что страны G7 обсуждают введение санкций против предприятий Китая, Северной Кореи и Ирана за поставки в РФ технологий, которые могут быть использованы в военных целях.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий