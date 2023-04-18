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Глава Пентагона заявил, что США не будут воевать с Россией

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Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Белый дом не планирует начинать войну с Россией. Об этом сообщает The Washington Post.

Глава Пентагона заявил, что США не будут воевать с Россией
© Twitter

«Мы не воюем с Россией и не будем воевать с Россией», – ответил Остин на вопрос о том, ведёт ли США опосредованную войну с Россией.

Кроме того, главе Пентагона задали вопрос о том, что произойдёт, если Украина не преуспеет в готовящемся контрнаступлении.

«Мы хотим гарантировать, что они добьются успеха в этой следующей битве», – заявил Остин.

Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в слитых документах Пентагона есть неверные данные.

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