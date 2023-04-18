Глава Пентагона заявил, что США не будут воевать с Россией
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Белый дом не планирует начинать войну с Россией. Об этом сообщает The Washington Post.
«Мы не воюем с Россией и не будем воевать с Россией», – ответил Остин на вопрос о том, ведёт ли США опосредованную войну с Россией.
Кроме того, главе Пентагона задали вопрос о том, что произойдёт, если Украина не преуспеет в готовящемся контрнаступлении.
«Мы хотим гарантировать, что они добьются успеха в этой следующей битве», – заявил Остин.
Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в слитых документах Пентагона есть неверные данные.