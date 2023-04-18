США выдвинули условие России по ЗАЭС

На Запорожской АЭС есть секретные ядерные технологии США и России запрещено их трогать. Такое предупреждение сделало в своем письме «Росатому» Минэнерго Соединенных Штатов, передает CNN.

В американском ведомстве указали, что экспорт товаров, программного обеспечения и технологий на ЗАЭС находится под контролем Вашингтона и их использование «может подорвать интересы нацбезопасности» государства. В связи с этим гражданам и организациям РФ нельзя «получать доступ, владеть, контролировать, экспортировать, хранить, конфисковывать, просматривать, реэкспортировать, отправлять, передавать и манипулировать» ими.