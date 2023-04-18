США выдвинули условие России по ЗАЭС

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США потребовали от РФ «не трогать» их секретные ядерные технологии на ЗАЭС

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На Запорожской АЭС есть секретные ядерные технологии США и России запрещено их трогать. Такое предупреждение сделало в своем письме «Росатому» Минэнерго Соединенных Штатов, передает CNN.

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© РИА Новости

По данным телеканала, документ датирован 17 марта 2023 года.

«Запорожская АЭС в Энергодаре содержит ядерно-технические данные американского происхождения, экспорт которых контролируется правительством США», — приводятся в письме слова директора Управления политики нераспространения Минэнерго страны Андреа Феркиле.

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В американском ведомстве указали, что экспорт товаров, программного обеспечения и технологий на ЗАЭС находится под контролем Вашингтона и их использование «может подорвать интересы нацбезопасности» государства. В связи с этим гражданам и организациям РФ нельзя «получать доступ, владеть, контролировать, экспортировать, хранить, конфисковывать, просматривать, реэкспортировать, отправлять, передавать и манипулировать» ими.

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