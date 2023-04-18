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Замгенсека ООН Гриффитс сообщил о разграблении офиса управления ООН в Судане

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил в Twitter, что Офис Управления ООН по координации гуманитарных вопросов был разграблен.

Замгенсека ООН Гриффитс сообщил о разграблении офиса управления ООН в Судане
© Газета.Ru

"Вчера был разграблен офис Управления ООН по координации гуманитарных вопросов в Южном Дарфуре. Это неприемлемо и должно быть прекращено", — сказал Гриффитс.

Он также указал, что ООН получает сообщения о нападениях и сексуальном насилии в отношении сотрудников гуманитарных организаций.

Ранее член Суверенного совета Шамс ад-Дин аль-Каббаши сообщил, что Вооруженные силы Судана согласны на перемирие сроком 24 часа, начиная с 18:00 по местному времени (19:00 мск).

По словам аль-Каббаши, ВС Судана планируют соблюдать перемирие и следить за тем, как его придерживаются Силы быстрого реагирования.

Число погибших в результате боестолкновений в Судане выросло до 144, еще 1409 человек получили ранения с момента начала столкновений между армией и Силами быстрого реагирования.

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