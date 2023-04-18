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42 минуты назад

Великобритания прокомментировала вызов посла страны в МИД России

Lenta.ru

Посольство Великобритании в Москве прокомментировало вызов своего посла Деборы Броннерт в МИД России. В дипломатическом представительстве назвали это рутинной встречей, сообщает РИА Новости.

Великобритания прокомментировала вызов посла страны в МИД России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В посольстве рассказали, что Броннерт посетила российское министерство, куда ее вызвали после вынесения приговора оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе (признан иноагентом в РФ).

«Это была обычная встреча», — заявили в ведомстве.

Ранее представитель британского МИД прибыла в здание российского внешнеполитического ведомства, куда ее ранее вызвали из-за фактов вмешательства Лондона во внутренние дела России.

Посол США прибыла в МИД РФ

17 апреля 2023 года Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в госизмене, сотрудничестве с нежелательной организацией и распространении фейков про ВС РФ.

В мире,МИД России,Мосгорсуд,
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