Самолет вернулся в венский аэропорт из-за сломанных туалетов
Борт авиакомпании Austrian Airlines, выполняющий рейс Вены-Нью-Йорк, вернулся в аэропорт из-за поломки туалетов. Об этом сообщает Kronen Zeitung.
Сообщается, что сломались 5 из 8 туалетных кабинок. Когда Boeing 777-200 ER пролетал над Амстердамом, экипаж принял решение вернуться обратно в Вену. При этом авиакомпания сообщила, что провести ремонт в Нью-Йорке было невозможно, поэтому обратный рейс в Вену с номером также отменили.
Ранее у самолета L-410 сломалось шасси при посадке в Якутии.