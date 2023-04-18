Самолет вернулся в венский аэропорт из-за сломанных туалетов

Сообщается, что сломались 5 из 8 туалетных кабинок. Когда Boeing 777-200 ER пролетал над Амстердамом, экипаж принял решение вернуться обратно в Вену. При этом авиакомпания сообщила, что провести ремонт в Нью-Йорке было невозможно, поэтому обратный рейс в Вену с номером также отменили.