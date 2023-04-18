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21 минуту назад

Helsingin sanomat: Власти Финляндии арестовали здание Российского центра науки и культуры

Российская Газета

Власти Финляндии арестовали здание и землю Российского центра науки и культуры в Хельсинки. Об этом пишет Helsingin sanomat со ссылкой на финское управление по взысканию долгов.

Финляндия арестовала здание Российского центра науки и культуры
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"В соответствии с решением, принятым конторой судебных приставов неделю назад, предметом ареста являются земельный участок и офисное здание", - говорится в материале.

Издание отмечает, что владельцем участка является Российская Федерация, а до этого он принадлежал СССР.

Послы США, Британии и Канады вызваны в МИД РФ

Площадь арестованного имущества составляет 3 326 кв. метров. Арест введен на три недели.

В феврале о приостановке работы Российского центра культуры и науки в Бухаресте объявил также МИД Румынии.

В мире,МИД России,
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