Финляндия арестовала здание Российского центра науки и культуры

Власти Финляндии арестовали здание и землю Российского центра науки и культуры в Хельсинки. Об этом пишет Helsingin sanomat со ссылкой на финское управление по взысканию долгов.

"В соответствии с решением, принятым конторой судебных приставов неделю назад, предметом ареста являются земельный участок и офисное здание", - говорится в материале.

Издание отмечает, что владельцем участка является Российская Федерация, а до этого он принадлежал СССР.

Площадь арестованного имущества составляет 3 326 кв. метров. Арест введен на три недели.