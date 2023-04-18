В российской зоне ответственности Карабаха нарушен режим прекращения огня

Минобороны России заявило о двух нарушениях режима прекращения огня в зоне ответственности российских миротворцев в Аскеранском районе Нагорного Карабаха.
Уточняется, что в результате нарушений никто не пострадал. Командование российскими миротворцами вместе с азербайджанской и армянской сторонами устанавливает детали инцидента.
«На тридцати наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Зафиксировано два нарушения режима прекращения огня в Аскеранском районе. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данным фактам. Проведено патрулирование по трем маршрутам в Мардакертском, Мартунинском и Шушинском районах», – сказано в сообщении ведомства.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев поставил проживающих в Карабахском регионе армян перед выбором – принять гражданство Азербайджана или уехать жить в другое место.