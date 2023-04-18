В российской зоне ответственности Карабаха нарушен режим прекращения огня

«На тридцати наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Зафиксировано два нарушения режима прекращения огня в Аскеранском районе. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данным фактам. Проведено патрулирование по трем маршрутам в Мардакертском, Мартунинском и Шушинском районах», – сказано в сообщении ведомства.