В США на территорию Белого дома проник ребенок
На территорию Белого дома проник маленький ребенок, что стало первым случаем нарушения после увеличения забора до четырех метров. Об этом сообщает Associated Press.
По данным агентства, ребенок пробрался через металлическое ограждение на северной стороне особняка. Именно там его и нашли офицеры Секретной службы США, отвечающие за безопасность в Белом доме. Они забрали ребенка и передали его родителям. На это время доступ к комплексу ненадолго ограничили.
Ему присвоили титул «одного из самых маленьких злоумышленников, проникнувших на территорию Белого дома», отметили в AP.
Данный случай стал первым успешным вторжением на территорию здания после того, как высоту забора увеличили в два раза — почти до четырех метров из-за ряда нарушений безопасности в последние годы. При этом расстояние между металлическими прутьями ограждения в нем составляют чуть больше 12 сантиметров, между которых застревали дети более старшего возраста.