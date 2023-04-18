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В США на территорию Белого дома проник ребенок

На территорию Белого дома проник маленький ребенок, что стало первым случаем нарушения после увеличения забора до четырех метров. Об этом сообщает Associated Press.

В США на территорию Белого дома проник ребенок
© globallookpress.com

По данным агентства, ребенок пробрался через металлическое ограждение на северной стороне особняка. Именно там его и нашли офицеры Секретной службы США, отвечающие за безопасность в Белом доме. Они забрали ребенка и передали его родителям. На это время доступ к комплексу ненадолго ограничили.

Ему присвоили титул «одного из самых маленьких злоумышленников, проникнувших на территорию Белого дома», отметили в AP.

Данный случай стал первым успешным вторжением на территорию здания после того, как высоту забора увеличили в два раза — почти до четырех метров из-за ряда нарушений безопасности в последние годы. При этом расстояние между металлическими прутьями ограждения в нем составляют чуть больше 12 сантиметров, между которых застревали дети более старшего возраста.

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