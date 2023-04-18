Зеленский пригласил американского сенатора на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел телефонный разговор со спикером палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
В ходе беседы Зеленский поблагодарил американского сенатора за двухпартийную поддержку со стороны Конгресса, а также пригласил его приехать на Украину. Украинский лидер отметил, что сообщил Маккарти о ситуации в зоне боевых действий и потребностях Киева в новом оружии.
15 апреля стало известно, что США намерены направить Украине 4,9 миллиарда долларов бюджетной поддержки. Вашингтон планирует выделить помощь через механизмы Всемирного банка, сообщил Госдеп.
В Вашингтоне уточнили, что средства «наряду с поддержкой ЕС, Международного валютного фонда и других организаций» позволят украинским властям предоставлять «важнейшие услуги своим гражданам».