Зеленский пригласил американского сенатора на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел телефонный разговор со спикером палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти . Об этом он написал в своем Telegram -канале.

В ходе беседы Зеленский поблагодарил американского сенатора за двухпартийную поддержку со стороны Конгресса, а также пригласил его приехать на Украину. Украинский лидер отметил, что сообщил Маккарти о ситуации в зоне боевых действий и потребностях Киева в новом оружии.