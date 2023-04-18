ООН обвинила США в нарушении Конвенции организации

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал сообщения в СМИ о том, что американская разведка якобы вела прослушку разговоров руководителя организации Антониу Гутерриша. Об этом пишет ТАСС.

Дюжаррик подчеркнул, что представители организации на официальном уровне выразили обеспокоенность Вашингтону по поводу инцидента.

ООН дала понять Соединенным Штатам, что действия американских спецслужб не соответствуют обязательствам, которые держава приняла на себя ранее. Кроме того, они нарушают Конвенцию о привилегиях и иммунитетах организации, уточнил чиновник.