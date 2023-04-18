ООН обвинила США в нарушении Конвенции организации

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18 минут назад

ООН высказала США обеспокоенность на фоне сообщений о прослушивании генсека

Илья Родин

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал сообщения в СМИ о том, что американская разведка якобы вела прослушку разговоров руководителя организации Антониу Гутерриша. Об этом пишет ТАСС.

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Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Дюжаррик подчеркнул, что представители организации на официальном уровне выразили обеспокоенность Вашингтону по поводу инцидента.

ООН дала понять Соединенным Штатам, что действия американских спецслужб не соответствуют обязательствам, которые держава приняла на себя ранее. Кроме того, они нарушают Конвенцию о привилегиях и иммунитетах организации, уточнил чиновник.

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Ранее сообщалось, что в интернет попали разнообразные секретные документы США и НАТО. В них приводились данные об украинском конфликте, вооруженных силах Тайваня, а также о разведывательных мероприятиях. В частности, о слежке за генсеком ООН.

В мире,Антониу Гутерриш,Стефан Дюжаррик,НАТО,ООН,
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