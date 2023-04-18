Сербия выступила с заявлением по украинскому кризису

Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич призвал мировое сообщество способствовать скорейшему завершению конфликта на Украине дипломатическим путем. Его обращение опубликовали на сайте дипведомства страны.
Дачич напомнил, что конфликт длится уже больше года.
«От имени Республики Сербия с этого места я хочу обратиться ко всем соответствующим международным субъектам, в первую очередь к наиболее влиятельным странам, с призывом использовать все свои возможности, чтобы в кратчайшие сроки остановить войну на Украине, страдания мирных жителей и наиболее уязвимых категорий, особенно детей», — призвал он.
Дачич отметил, что «на основе своего горького опыта» Белград знает, что «политический диалог не имеет альтернативы и призывает дать шанс переговорам и дипломатии». По его словам, Сербия «всегда выступала за последовательное и принципиальное соблюдение принципов международного права, один из которых призван защищать нерушимость границ и уважать территориальную целостность всех государств-членов ООН, включая Украину».