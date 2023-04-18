Сербия выступила с заявлением по украинскому кризису

«От имени Республики Сербия с этого места я хочу обратиться ко всем соответствующим международным субъектам, в первую очередь к наиболее влиятельным странам, с призывом использовать все свои возможности, чтобы в кратчайшие сроки остановить войну на Украине, страдания мирных жителей и наиболее уязвимых категорий, особенно детей», — призвал он.