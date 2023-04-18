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10 минут назад

Сербия призвала весь мир способствовать мирному урегулированию конфликта на Украине

Елена Прошина

Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич призвал мировое сообщество способствовать скорейшему завершению конфликта на Украине дипломатическим путем. Его обращение опубликовали на сайте дипведомства страны.

Сербия выступила с заявлением по украинскому кризису
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дачич напомнил, что конфликт длится уже больше года.

«От имени Республики Сербия с этого места я хочу обратиться ко всем соответствующим международным субъектам, в первую очередь к наиболее влиятельным странам, с призывом использовать все свои возможности, чтобы в кратчайшие сроки остановить войну на Украине, страдания мирных жителей и наиболее уязвимых категорий, особенно детей», — призвал он.

Дачич отметил, что «на основе своего горького опыта» Белград знает, что «политический диалог не имеет альтернативы и призывает дать шанс переговорам и дипломатии». По его словам, Сербия «всегда выступала за последовательное и принципиальное соблюдение принципов международного права, один из которых призван защищать нерушимость границ и уважать территориальную целостность всех государств-членов ООН, включая Украину».

В мире,Ивица Дачич,ООН,
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