Евродепутат от Франции потребовал от ЕП расследовать подрыв «Северных потоков»

«Атака на газопровод — это настоящий акт саботажа, саботаж энергорынка ЕС в период конфликта, другими словами — это акт войны. ЕП должен срочно создать комиссию для расследования этого враждебного акта и не может пойти на попятную перед выяснением правды, даже если она неудобна. Тот, кто прикидывается нашим лучшим союзником, может в реальности быть нашим худшим конкурентом», — отметил Мариани.