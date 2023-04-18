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Евродепутат от Франции потребовал от ЕП расследовать подрыв «Северных потоков»

Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани потребовал от ЕП срочно создать комиссию для расследования теракта на российских газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». С соответствующим заявлением он выступил перед евроинститутом, отрывок которого он опубликовал у себя в Twitter-аккаунте.

Евродепутат от Франции потребовал от ЕП расследовать подрыв «Северных потоков»
© Danish Defence

Мариани напомнил о заявлении президента США Джо Байдена, в котором он говорил, что при продолжении конфликта на Украине газопроводов РФ «больше не будет». Также он указал на расследование журналиста Сеймура Херша, в котором он «предельно ясно обвинил Вашингтон в саботаже».

«Атака на газопровод — это настоящий акт саботажа, саботаж энергорынка ЕС в период конфликта, другими словами — это акт войны. ЕП должен срочно создать комиссию для расследования этого враждебного акта и не может пойти на попятную перед выяснением правды, даже если она неудобна. Тот, кто прикидывается нашим лучшим союзником, может в реальности быть нашим худшим конкурентом», — отметил Мариани.

Также, по его словам, поставки энергоресурсов и конкурентоспособность производителей Евросоюза оказалась «атакована внешним игроком», подчеркнув, что это не должно «замалчиваться».

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