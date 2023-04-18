В Бейруте силовики применили слезоточивый газ против демонстрантов

В ливанской столице Бейрут начались столкновения между силовиками и демонстрантами, требующими увеличения зарплат и пенсий. Об этом сообщает «Радио Sputnik».

Согласно имеющимся данным, столкновения начались после того, как протестующие попытались проникнуть в здание правительства Ливана. К демонстрантам также присоединились госслужащие и пенсионеры – они недовольны не только низкими пенсиями, но и почти полным отсутствием социального и медицинского обеспечения. Ответственность за срыв функционирования государственных органов власти и отмену муниципальных выборов демонстранты возложили на правительство Ливана.