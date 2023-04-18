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В Бейруте силовики применили слезоточивый газ против демонстрантов

В ливанской столице Бейрут начались столкновения между силовиками и демонстрантами, требующими увеличения зарплат и пенсий. Об этом сообщает «Радио Sputnik».

В Бейруте силовики применили слезоточивый газ против демонстрантов
© globallookpress.com

Согласно имеющимся данным, столкновения начались после того, как протестующие попытались проникнуть в здание правительства Ливана. К демонстрантам также присоединились госслужащие и пенсионеры – они недовольны не только низкими пенсиями, но и почти полным отсутствием социального и медицинского обеспечения. Ответственность за срыв функционирования государственных органов власти и отмену муниципальных выборов демонстранты возложили на правительство Ливана.

Отмечается, что силовики применили против демонстрантов слезоточивый газ. При этом заканчивать акцию протеста демонстранты пока не планируют.

Ранее сотни протестующих против принятой во Франции пенсионной реформы вышли на площадь перед мэрией Парижа.

https://news.rambler.ru/world/50565375-protestuyuschie-protiv-pensionnoy-reformy-nachali-sobiratsya-u-merii-parizha/

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