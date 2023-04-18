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37 минут назад

Клинтон: у Трампа нет шансов снова стать президентом

Елена Прошина

У бывшего президента США Дональда Трампа нет шансов снова занять пост главы государства. Такое мнение в интервью Sky News высказала экс-госсекретарь Соединенных Штатов Хилари Клинтон.

Клинтон оценила шансы Трампа снова стать президентом США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я всегда думал о его послужном списке, в частности, в бизнесе, но потом мы увидели его в политике и правительстве, он был человеком, который не заботился о правилах. Он не заботился о законе», — сказала она.

Клинтон уверена, что даже если Трампа выдвинут от республиканцев, то его все равно не переизберут, поскольку сейчас за ним и его поведением «следит больше людей, чем раньше».

«У него есть твердое ядро поддержки, которое, вероятно, поможет ему быть номинированным от Республиканской партии. Но на всеобщих выборах против действующего президента США Джо Байдена я не верю, что он сможет победить», — отметила она.

По мнению Клинтон, последнему по силам победить любого кандидата от республиканцев, в том числе губернатора Флориды Рона Десантиса, которого рассматривают в качестве одного из главных фаворитов на выдвижение. Она подчеркнула, что «на самом деле верит, что Байдена переизберут».

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