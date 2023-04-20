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20 минут назад

Европарламент принял резолюцию с призывом освободить Кара-Мурзу

Газета.Ruиещё 4

Депутаты Европарламента (ЕП) приняли 20 апреля резолюцию с призывом освободить публициста Владимира Кара-Мурзу, которого Мосгорсуд приговорил к 25 годам колонии строгого режима, сообщает ТАСС, ссылаясь на сайт Европарламента.

Европарламент принял резолюцию с призывом освободить Кара-Мурзу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Европейские депутаты осуждают это решение и требуют немедленного освобождения Владимира Кара-Мурзы", - говорится в сообщении.

Также в нем подчеркивается, что с аналогичной просьбой они выступают в отношении Алексея Навального. Резолюцию поддержали 508 представителей ЕП, 14 проголосовали против, 31 депутат воздержался от голосования.

Резолюции Европарламента не обладают юридической силой и носят рекомендательный характер. 17 апреля Мосгорсуд приговорил к 25 годам колонии строгого режима оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу по делу о госизмене, распространении фейков про российскую армию и участии в нежелательной организации.

Ранее Мария Захарова заявляла, что слова послов США, Британии и Канады о приговоре Владимиру Кара-Мурзе являются вмешательством во внутренние дела страны. Она отмечала, что слова посла Великобритании в России Деборы Броннерт в Москве считают неприемлемыми. По ее словам, разговор с вызванными в МИД накануне послами Соединенных Штатов, Великобритании и Канады прошел в жесткой тональности.

В мире,Мария Захарова,Алексей Навальный,Европарламент,Мосгорсуд,
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