Европарламент принял резолюцию с призывом освободить Кара-Мурзу

Депутаты Европарламента (ЕП) приняли 20 апреля резолюцию с призывом освободить публициста Владимира Кара-Мурзу, которого Мосгорсуд приговорил к 25 годам колонии строгого режима, сообщает ТАСС, ссылаясь на сайт Европарламента.

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"Европейские депутаты осуждают это решение и требуют немедленного освобождения Владимира Кара-Мурзы", - говорится в сообщении.

Также в нем подчеркивается, что с аналогичной просьбой они выступают в отношении Алексея Навального. Резолюцию поддержали 508 представителей ЕП, 14 проголосовали против, 31 депутат воздержался от голосования.

Резолюции Европарламента не обладают юридической силой и носят рекомендательный характер. 17 апреля Мосгорсуд приговорил к 25 годам колонии строгого режима оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу по делу о госизмене, распространении фейков про российскую армию и участии в нежелательной организации.