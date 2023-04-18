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27 минут назад

В Европарламенте обвинили Польшу, Венгрию и Словакию в помощи России

Lenta.ru

Крупнейшая фракция Европарламента «Европейская народная партия» (ЕНП) обвинила Польшу, Венгрию и Словакию в помощи России из-за введенного этими странами ограничения на ввоз украинского зерна. Об этом сообщает РИА Новости.

Три страны ЕС обвинили в помощи России
Фото: ТАССТАСС

«Сделайте так, чтобы украинское зерно доходило до Африки. Не предпринимайте односторонних действий, нарушающих законодательство Евросоюза», — цитирует агентство заявление партии.

В ЕНП также отметили, что страны Европейского союза должны быть едины в солидарности с Украиной, а любые односторонние действия являются «лишь шагом в пользу России».

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Ранее Венгрия запретила импорт зерна, масличных культур и ряда других сельскохозяйственных продуктов, производимых на территории Украины или поступающих оттуда. До этого аналогичное решение приняли власти Польши и Словакии.

В мире,Европарламент,ЕС,
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