Три страны ЕС обвинили в помощи России

Крупнейшая фракция Европарламента «Европейская народная партия» (ЕНП) обвинила Польшу, Венгрию и Словакию в помощи России из-за введенного этими странами ограничения на ввоз украинского зерна. Об этом сообщает РИА Новости.
«Сделайте так, чтобы украинское зерно доходило до Африки. Не предпринимайте односторонних действий, нарушающих законодательство Евросоюза», — цитирует агентство заявление партии.
В ЕНП также отметили, что страны Европейского союза должны быть едины в солидарности с Украиной, а любые односторонние действия являются «лишь шагом в пользу России».
Ранее Венгрия запретила импорт зерна, масличных культур и ряда других сельскохозяйственных продуктов, производимых на территории Украины или поступающих оттуда. До этого аналогичное решение приняли власти Польши и Словакии.