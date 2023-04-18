Три страны ЕС обвинили в помощи России

Крупнейшая фракция Европарламента «Европейская народная партия» (ЕНП) обвинила Польшу, Венгрию и Словакию в помощи России из-за введенного этими странами ограничения на ввоз украинского зерна. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: ТАСС ТАСС

«Сделайте так, чтобы украинское зерно доходило до Африки. Не предпринимайте односторонних действий, нарушающих законодательство Евросоюза», — цитирует агентство заявление партии.

В ЕНП также отметили, что страны Европейского союза должны быть едины в солидарности с Украиной, а любые односторонние действия являются «лишь шагом в пользу России».