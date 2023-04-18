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10 минут назад

Министр финансов Израиля получил письмо с нацистской символикой

Елена Прошина

В День памяти жертв Холокоста министр финансов Израиля Бецалель Смотрич получил письмо с угрозами и нацистской символикой. Об этом сообщает Arutz Sheva.

Министр финансов Израиля получил письмо с нацистской символикой
Фото: sky.comsky.com

Отмечается, что служба госбезопасности Израиля приступила к расследованию обстоятельств произошедшего. Источник также приводит отрывок из текста письма: «Хорошо вам поддерживать исторические циклы: жертва становится мучителем, становится… Готовы ли вы к тому, что это колесо сделает еще один оборот?».

Автор письма в данный момент остаётся неизвестным. Источник отмечает, что в ближайшее время соответствующее заявление будет отправлено в полицию.

Ранее «Моссад» опроверг данные разведки США о своей причастности к организации массовых протестов в Израиле.

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