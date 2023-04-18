Министр финансов Израиля получил письмо с нацистской символикой

В День памяти жертв Холокоста министр финансов Израиля Бецалель Смотрич получил письмо с угрозами и нацистской символикой. Об этом сообщает Arutz Sheva.

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Отмечается, что служба госбезопасности Израиля приступила к расследованию обстоятельств произошедшего. Источник также приводит отрывок из текста письма: «Хорошо вам поддерживать исторические циклы: жертва становится мучителем, становится… Готовы ли вы к тому, что это колесо сделает еще один оборот?».

Автор письма в данный момент остаётся неизвестным. Источник отмечает, что в ближайшее время соответствующее заявление будет отправлено в полицию.