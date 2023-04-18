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Литва готова вывезти 1 млн тонн украинского зерна по железной дороге

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Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте заявила, что ее страна готова вывезти с Украины 1 млн тонн зерна по железной дороге. Об этом сообщает литовский телеканал TV3.

Литва готова вывезти 1 млн тонн украинского зерна по железной дороге
© РИА Новости

После встречи с министром экономического развития и технологий Польши Вальдемаром Будой министр сообщила, что зерно будет вывезено через Польшу и затем попадет на мировой рынок через Клайпедский морской порт.

"Литва готова предоставить Украине свою помощь в организации экспорта зерна за пределы Евросоюза. Наша транспортная инфраструктура позволяет обеспечить перевозку 1 млн тонн зерна", — уточнила министр.

Отмечается, что проблемой при транспортировке зерна может стать разница в ширине колеи. На Украине и в Литве она широкая, а в Польше - узкая.

Ранее крупнейшая в Европарламенте фракция "Европейская народная партия" обвинила Польшу, Венгрию и Словакию в помощи РФ из-за запрета на ввоз украинского зерна.

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