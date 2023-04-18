Пашиняна допросили в рамках уголовного дела о предательстве

Следователи допросили премьер-министра Армении Никола Пашиняна в рамках расследования обстоятельств 44-дневной войны в Карабахе. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что представитель одной из оппозиционных партий Армении задал премьеру вопрос о ходе расследования уголовного дела о предательстве во время боевых действий в регионе. Он также поинтересовался, допрашивали ли следователи самого Пашиняна.

«Да, меня допросили. Сколько надо, столько и будут допрашивать», - подчеркнул политик.

Пашинян добавил, что по этому делу проходят в настоящее время 53 человека, в том числе, 43 военнослужащих ВС республики.