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Премьера Армении допросили в рамках уголовного дела о предательстве

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Следователи допросили премьер-министра Армении Никола Пашиняна в рамках расследования обстоятельств 44-дневной войны в Карабахе. Об этом пишет ТАСС.

Пашиняна допросили в рамках уголовного дела о предательстве
© ТАСС

Отмечается, что представитель одной из оппозиционных партий Армении задал премьеру вопрос о ходе расследования уголовного дела о предательстве во время боевых действий в регионе. Он также поинтересовался, допрашивали ли следователи самого Пашиняна.

«Да, меня допросили. Сколько надо, столько и будут допрашивать», - подчеркнул политик.

Пашинян добавил, что по этому делу проходят в настоящее время 53 человека, в том числе, 43 военнослужащих ВС республики.

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Ранее сообщалось, что в центре Еревана прошла многочисленная акция протеста. Манифестанты, среди которых были отцы и матери погибших военнослужащих, требовали отставки премьера.

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