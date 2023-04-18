Недальновидная политика чиновников Евросоюза опасна для организации в целом, рассказал профессор Университета Суонси Эндрю Теттенборн в статье для The Spectator.

Отмечается, что ранее Брюссель выступил против действий Словакии, Польши и Венгрии. Чиновники заявили, что введение запретов на импорт украинской сельхозпродукции угрожает солидарности организации в поддержке Украины.

Британский ученый подчеркнул, что, позволив себе резкие высказывания в адрес руководства республик, официальный лица показали «самый неумелый способ управления» сообществом из всех возможных.

По его мнению, если руководство ЕС и далее продолжит вести себя как своего рода «централизованная технократия», то это приведет к падению влияния и возможностей организации.