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19 минут назад

Эксперт раскритиковал политику ЕС в отношении Восточной Европы

Илья Родин

Недальновидная политика чиновников Евросоюза опасна для организации в целом, рассказал профессор Университета Суонси Эндрю Теттенборн в статье для The Spectator.

Отмечается, что ранее Брюссель выступил против действий Словакии, Польши и Венгрии. Чиновники заявили, что введение запретов на импорт украинской сельхозпродукции угрожает солидарности организации в поддержке Украины.

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Британский ученый подчеркнул, что, позволив себе резкие высказывания в адрес руководства республик, официальный лица показали «самый неумелый способ управления» сообществом из всех возможных.

По его мнению, если руководство ЕС и далее продолжит вести себя как своего рода «централизованная технократия», то это приведет к падению влияния и возможностей организации.

Сельское хозяйство, резюмировал профессор, является основой экономики восточноевропейских стран. Соответственно, забывая об их интересах и отдавая приоритет Украине, Брюссель вносит раскол в Евросоюз.

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