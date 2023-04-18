Молдавские фермеры потребовали ограничить импорт украинского зерна и выразили солидарность с протестами аграриев в Болгарии, Польше и Румынии. С таким заявлением выступила во вторник молдавская ассоциация "Фермерская сила".

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"Требуем от министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности срочно подключиться к переговорам компетентных органов стран Восточной Европы по вопросу кризиса цен на сельскохозяйственную продукцию и приложить все необходимые усилия, чтобы добиться выделения фермерам субсидий или временно ограничить импорт зерна и масличных культур в нашу страну в будущем сельскохозяйственном сезоне", - говорится в заявлении.

Аграрии обратили внимание, что обвал цен на зерновые и масличные культуры поставил на грань банкротства тысячи мелких и средних фермеров в Молдавии, которые ранее пострадали от засухи и экономического кризиса, "не получив никакой государственной поддержки".

"Банкротство сельского хозяйства Молдавии не поможет Украине", - отмечается в заявлении.

Они предупредили, что протестные настроения среди молдавских фермеров достигли "максимального уровня".

В прошлом году молдавские фермеры провели ряд акций протеста, чтобы привлечь внимание правительства, сформированного правящей Партией действия и солидарности. Среди трудностей, с которыми они столкнулись, были названы беспрецедентный рост цен на энергоресурсы, удобрения и пестициды, проблемы со сбытом урожая и засуха.