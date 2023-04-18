$81.60-0.0389.57-0.09
22 минуты назад

Молдавские фермеры потребовали ограничить импорт украинского зерна

ТАСС

Молдавские фермеры потребовали ограничить импорт украинского зерна и выразили солидарность с протестами аграриев в Болгарии, Польше и Румынии. С таким заявлением выступила во вторник молдавская ассоциация "Фермерская сила".

Молдавские фермеры потребовали ограничить импорт украинского зерна
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Требуем от министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности срочно подключиться к переговорам компетентных органов стран Восточной Европы по вопросу кризиса цен на сельскохозяйственную продукцию и приложить все необходимые усилия, чтобы добиться выделения фермерам субсидий или временно ограничить импорт зерна и масличных культур в нашу страну в будущем сельскохозяйственном сезоне", - говорится в заявлении.

Аграрии обратили внимание, что обвал цен на зерновые и масличные культуры поставил на грань банкротства тысячи мелких и средних фермеров в Молдавии, которые ранее пострадали от засухи и экономического кризиса, "не получив никакой государственной поддержки".

"Банкротство сельского хозяйства Молдавии не поможет Украине", - отмечается в заявлении.

Они предупредили, что протестные настроения среди молдавских фермеров достигли "максимального уровня".

В прошлом году молдавские фермеры провели ряд акций протеста, чтобы привлечь внимание правительства, сформированного правящей Партией действия и солидарности. Среди трудностей, с которыми они столкнулись, были названы беспрецедентный рост цен на энергоресурсы, удобрения и пестициды, проблемы со сбытом урожая и засуха.

С лета прошлого года в Молдавии также проходят массовые акции протеста оппозиции. Демонстранты обвиняют власти в неспособности справиться с ростом цен. По итогам прошлого года уровень инфляции в Молдавии превысил 30%, тарифы на газ выросли почти в семь раз, а электроэнергия подорожала в три раза.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий