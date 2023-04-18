СМИ: генсека ООН разозлило «подстроенное» награждение солдат ВСУ

Генсека ООН Антониу Гутерриша разозлило, что в его программу визита в Киев включили церемонию награждения украинских солдат. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на утечку секретных документов Пентагона.

Как отмечает газета, из материалов утечки следует, что США вели прослушку разговоров Гутерриша с другими официальными лицами ООН и мировыми лидерами.

Документы, среди прочего, описывают «разочарование» генсека ООН в президенте Украины Владимире Зеленском.

После встречи Гутерриша с Зеленским 8 марта и совместной пресс-конференции генсек сказал своему пресс-секретарю Стефану Дюжаррику, что он «очень зол» из-за церемонии награждения украинских солдат, на которую его привели без предварительных консультаций.

Позже украинская сторона опубликовала фото и видео с мероприятия, на которых казалось, что генсек салютует украинским военнослужащим.

В документах утечки отмечается, что Гутерриш «старался не улыбаться» во время награждения.

Позже Гутерриш сказал Дюжаррику, что отправился на Украину, чтобы помочь, но украинцы «делают все, чтобы нас [ООН] уничтожить».

Информация об утечке секретных документов Пентагона появилась в начале апреля 2023 года. Документы касаются украинского кризиса, ситуации в Израиле, отношений США с Южной Кореей и других сфер.

Как отмечали СМИ, утечка продемонстрировали, что США «шпионят как за врагами, так и за союзниками», в том числе за Зеленским.