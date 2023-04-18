Шольц высказался о ситуации вокруг Тайваньского пролива

"Что касается отношений с Китаем, то, как всем известно, там находилась министр иностранных дел [ФРГ] и повторила то, что я сказал некоторое время назад в беседе с председателем КНР: мы проводим политику одного Китая и в то же время говорим совершенно ясно, что не может быть насильственного изменения существующего статус-кво", - сказал Шольц, отвечая на вопрос о ситуации вокруг Тайваньского пролива.