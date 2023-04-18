Шольц высказался о ситуации вокруг Тайваньского пролива

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против односторонних попыток насильственного изменения статус-кво в регионе Тайваньского пролива. Об этом он заявил во вторник в Берлине на совместной пресс-конференции с президентом Швейцарии Аленом Берсе.
"Что касается отношений с Китаем, то, как всем известно, там находилась министр иностранных дел [ФРГ] и повторила то, что я сказал некоторое время назад в беседе с председателем КНР: мы проводим политику одного Китая и в то же время говорим совершенно ясно, что не может быть насильственного изменения существующего статус-кво", - сказал Шольц, отвечая на вопрос о ситуации вокруг Тайваньского пролива.
При этом он подчеркнул, что это также является общей позицией Европейского союза.
Глава МИД Германии Анналена Бербок находилась с визитом в Китае с 13 по 15 апреля. КНР была первой остановкой в ее шестидневной поездке по странам Юго-Восточной Азии.
Крупнейший китайский остров Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на него бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, Тайвань остается одной из провинций КНР.