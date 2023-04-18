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14 минут назад

На Украине заявили, что Зеленский побывал на позициях ВСУ в Авдеевке

ТАССиещё 1

Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции вооруженных сил страны в Авдеевке в подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом во вторник заявила пресс-служба главы украинского государства.

Зеленский посетил позиции ВСУ в Авдеевке
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Зеленский посетил передовые позиции <...> в Авдеевке", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента.

Уточняется, что Зеленский заслушал доклад командующего оперативно-тактической группировкой "Донецк".

Как сообщил 11 апреля врио главы ДНР Денис Пушилин, российские силы успешно продолжают окружение Авдеевки и более плотно держат пути снабжения украинских военных под огневым контролем. Он подчеркнул, что на этом направлении фиксируется ощутимое продвижение.

Авдеевка - город с населением около 30 тыс. человек. За время конфликта в Донбассе город, оккупированный украинскими войсками, был превращен в один из их главных укрепрайонов. Со стороны Авдеевки Вооруженные силы Украины ведут огонь по Донецку, Макеевке, Ясиноватой и окрестностям.

В мире,Денис Пушилин,Владимир Зеленский,
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