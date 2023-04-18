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СБУ сообщила о бегстве уклонистов в ЕС в вентиляции поезда

На Украине раскрыли нелегальный канал переправки уклонистов в европейские страны, их перевозили поездом в вентиляционной системе вагона поезда, сообщили в СБУ.

СБУ сообщила о бегстве уклонистов в ЕС в вентиляции поезда
© globallookpress.com

Задержан проводник «Укржелдороги», перевозивший уклонистов в вентиляции поезда, он работал в поезде Запорожье – Перемышь, сообщили в СБУ, передает ТАСС.

Подозреваемого задержали на пункте пропуска «Мостиска-2» на границе Украины и Польши. Стоимость нелегального вывоза достигала порядка 2,5 тыс. долларов. Его обвинили по статье УК Украины «Незаконная переправка лиц через государственную границу».

Ранее украинские пограничники на границе с Венгрией задержали трех уклонистов, один из беглецов прикидывался женщиной.

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