СБУ сообщила о бегстве уклонистов в ЕС в вентиляции поезда

На Украине раскрыли нелегальный канал переправки уклонистов в европейские страны, их перевозили поездом в вентиляционной системе вагона поезда, сообщили в СБУ.

Задержан проводник «Укржелдороги», перевозивший уклонистов в вентиляции поезда, он работал в поезде Запорожье – Перемышь, сообщили в СБУ, передает ТАСС.

Подозреваемого задержали на пункте пропуска «Мостиска-2» на границе Украины и Польши. Стоимость нелегального вывоза достигала порядка 2,5 тыс. долларов. Его обвинили по статье УК Украины «Незаконная переправка лиц через государственную границу».