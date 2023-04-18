В Евросоюзе опасаются того, что зерновую сделку не продлят. Там ожидают катастрофических последствий при развитии такого сценария, сообщает РБК со ссылкой на представительство ЕС в России.

Оно указало на то, что Украина и Россия являются системными игроками в глобальном масштабе.

Евросоюз «будет сожалеть» в случае отказа сторон от продления сделки, указали в представительстве. Там добавили, что российская сторона «выдвигает новые и сложные условия.

Зерновую сделку подписали летом 2022 года. Подписи на соответствующем документе поставили представители России, Турции, Украины и ООН. Данная сделка подразумевает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, в том числе из Одессы.

14 марта замглавы МИД России Александр Грушко проинформировал о продлении зерновой сделки на 60 дней. О том, что сделка продлена на 120 дней, заявил позднее вице-премьер Украины Александр Кубраков.