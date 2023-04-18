В Белоруссии похвалились эффективностью борьбы с ЛГБТ

Власти Белоруссии приняли эффективные и достаточные меры для борьбы с пропагандой нетрадиционных ценностей. Об этом рассказал министр информации республики Владимир Перцов, отвечая на вопрос депутатов о необходимости введения запрета ЛГБТ-пропаганды, передает БелТА.

Он отметил, что при разработке законопроекта о запрете «пропаганды ЛГБТ, смены пола и других проявлений», ключевую роль должны сыграть законодатели, чтобы он стал «комплексным, обширным и работоспособным правовым актом».

Перцов также похвалился, что несмотря на отсутствие закона, борьба с ЛГБТ проходит местами более эффективно, чем в России, и российские парламентарии с этим согласны.