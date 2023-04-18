Власти Румынии захотели отказаться от импорта украинского зерна, передает Reuters со ссылкой на заявление правящей социал-демократической партии страны (PSD).
Уточняется, что партия попросила коалиционное правительство одобрить чрезвычайный указ о введении временного запрета на импорт украинского зерна. Отмечается, что депутаты зеркально отвечают на аналогичные шаги стран Центральной и Восточной Европы.
«В то же время Румыния должна продолжать поддерживать Украину, облегчая транзит сельскохозяйственной продукции в другие страны Европейского союза или на черноморские торговые пути», — говорится в заявлении.