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В Румынии захотели отказаться от украинского зерна

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Власти Румынии захотели отказаться от импорта украинского зерна, передает Reuters со ссылкой на заявление правящей социал-демократической партии страны (PSD).

Уточняется, что партия попросила коалиционное правительство одобрить чрезвычайный указ о введении временного запрета на импорт украинского зерна. Отмечается, что депутаты зеркально отвечают на аналогичные шаги стран Центральной и Восточной Европы.

«В то же время Румыния должна продолжать поддерживать Украину, облегчая транзит сельскохозяйственной продукции в другие страны Европейского союза или на черноморские торговые пути», — говорится в заявлении.

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