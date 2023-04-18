В ЕС предрекли катастрофические последствия в случае срыва «зерновой сделки»

В Брюсселе будут сожалеть, если черноморское соглашение не продлят.

Об этом сообщили РБК в представительстве Евросоюза в России.

«Мы можем ожидать катастрофических последствий, поскольку и Украина, и Россия остаются системными игроками в глобальном масштабе», — сказал собеседник издания.

В представительстве добавили, что российская сторона «выдвигает новые и сложные условия для продления «зерновой сделки», часто не связанные с целями соглашения». В качестве примера там привели экспорт запчастей для сельхозтехники из ЕС в Россию.